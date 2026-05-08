Grupo Supervielle vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Grupo Supervielle hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,97 ARS. Im Vorjahresviertel waren 18,13 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 34,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 254,70 Milliarden ARS. Im Vorjahreszeitraum waren 386,93 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at