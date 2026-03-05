Grupo Supervielle veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Grupo Supervielle hat am 02.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Grupo Supervielle hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 44,60 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 80,82 ARS je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 613,39 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Grupo Supervielle einen Umsatz von 513,25 Milliarden ARS eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 111,000 ARS. Im Vorjahr hatten 285,98 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2 146,22 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2 107,01 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at