05.03.2026 06:31:28

Grupo Supervielle veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Grupo Supervielle hat am 02.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Grupo Supervielle hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 44,60 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 80,82 ARS je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 613,39 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Grupo Supervielle einen Umsatz von 513,25 Milliarden ARS eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 111,000 ARS. Im Vorjahr hatten 285,98 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2 146,22 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2 107,01 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:09 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
20:21 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen