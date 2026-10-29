Grupo Traxion SAB de CV Registered A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Grupo Traxion SAB de CV Registered A lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,200 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,32 Milliarden MXN umgesetzt, gegenüber 8,62 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at