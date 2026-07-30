Grupo Traxion SAB de CV Registered A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Grupo Traxion SAB de CV Registered A präsentierte in der am 27.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 MXN gegenüber 0,100 MXN im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Grupo Traxion SAB de CV Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 9,35 Milliarden MXN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,86 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren, um 36,19 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at