Gruppa Pozitiv: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gruppa Pozitiv hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,34 RUB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gruppa Pozitiv -31,490 RUB je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,85 Prozent auf 6,13 Milliarden RUB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,41 Milliarden RUB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at