Gruppo Mutuionline SpAAz: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gruppo Mutuionline SpAAz präsentierte am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gruppo Mutuionline SpAAz ein Ergebnis je Aktie von 0,330 EUR vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 207,0 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 131,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,750 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Gruppo Mutuionline SpAAz 674,12 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 453,98 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at