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11.09.2026 06:31:28
Gruppo Mutuionline SpAAz veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Gruppo Mutuionline SpAAz hat am 08.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,250 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 160,4 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gruppo Mutuionline SpAAz 168,9 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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