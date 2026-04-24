GS Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GS Acquisition A stellte am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GS Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,65 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at