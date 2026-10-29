GS Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GS Acquisition A hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 USD. Im Vorjahresviertel hatte GS Acquisition A 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat GS Acquisition A im vergangenen Quartal 4,31 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GS Acquisition A 2,68 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at