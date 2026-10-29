GS Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GS Acquisition A hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 277,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 223,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at