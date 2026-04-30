GS Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GS Acquisition A hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 257,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 202,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at