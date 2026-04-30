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30.04.2026 06:31:29
GS Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
GS Acquisition A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GS Acquisition A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 257,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 202,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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