GS Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GS Acquisition A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GS Acquisition A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 257,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 202,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at