GS Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GS Acquisition A hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

GS Acquisition A hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 222,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 266,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at