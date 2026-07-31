GS Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GS Acquisition A hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 1,27 USD gegenüber 0,830 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,27 Milliarden USD – ein Plus von 24,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GS Acquisition A 2,64 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at