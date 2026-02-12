|
GS Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
GS Acquisition A stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 277,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GS Acquisition A einen Umsatz von 254,3 Millionen USD eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,110 USD beziffert. Im Vorjahr hatte GS Acquisition A -0,180 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 860,80 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 925,40 Millionen USD ausgewiesen.
