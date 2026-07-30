GS Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GS Acquisition A lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat GS Acquisition A im vergangenen Quartal 266,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GS Acquisition A 222,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at