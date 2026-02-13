GS Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GS Acquisition A lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GS Acquisition A 0,380 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat GS Acquisition A im vergangenen Quartal 2,88 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GS Acquisition A 2,35 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte GS Acquisition A ein EPS von 1,28 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 10,23 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte GS Acquisition A 8,01 Milliarden USD umgesetzt.

