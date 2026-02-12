|
GS Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
GS Acquisition A hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Beim Umsatz wurden 277,4 Millionen USD gegenüber 254,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,110 USD beziffert. Im Vorjahr hatte GS Acquisition A -0,180 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 925,40 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 860,80 Millionen USD umgesetzt.
