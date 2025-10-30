GS Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GS Acquisition A hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GS Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 223,1 Millionen USD im Vergleich zu 206,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at