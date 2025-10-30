GS Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GS Acquisition A hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GS Acquisition A -0,070 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,88 Prozent auf 223,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 206,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at