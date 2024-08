GS Engineering Construction: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GS Engineering Construction hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 382,37 KRW, nach -3517,450 KRW im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 3 297,19 Milliarden KRW, gegenüber 3 495,06 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,66 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at