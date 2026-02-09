GS Engineering Construction: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GS Engineering Construction hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 443,54 KRW, nach -411,000 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,90 Prozent zurück. Hier wurden 2 983,47 Milliarden KRW gegenüber 3 386,46 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1093,13 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte GS Engineering Construction ein EPS von 2893,00 KRW je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,21 Prozent auf 12 450,43 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 12 863,81 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1345,93 KRW und einen Umsatz von 12 555,25 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at