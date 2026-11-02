GS Engineering Construction: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GS Engineering Construction hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1114,41 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1060,00 KRW je Aktie erzielt worden.

GS Engineering Construction hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2 744,19 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 207,97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at