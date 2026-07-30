GS Engineering Construction öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GS Engineering Construction gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29,99 KRW. Im Vorjahresviertel waren -739,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 2 779,91 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GS Engineering Construction 3 196,05 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at