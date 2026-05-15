GS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GS hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7636,73 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2174,00 KRW je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6 842,40 Milliarden KRW im Vergleich zu 6 238,79 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at