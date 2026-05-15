GS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GS hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7636,73 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2162,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6 238,79 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6 842,40 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at