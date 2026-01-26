GS Global: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GS Global lud am 23.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 10,23 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GS Global 105,00 KRW je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat GS Global 1 067,75 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1 091,48 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 241,86 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 657,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4 109,27 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4 066,49 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

