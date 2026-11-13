GS Global: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GS Global präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 55,25 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1 077,74 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 945,78 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at