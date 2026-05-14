GS Global stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GS Global hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 64,26 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GS Global noch ein Gewinn pro Aktie von 95,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 099,07 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 021,74 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at