GS Global stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GS Global hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 117,08 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 145,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GS Global in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 134,89 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 074,00 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at