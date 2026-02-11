GS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GS gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4810,43 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 150,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 6 487,34 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6 407,36 Milliarden KRW umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 10687,42 KRW gegenüber 6038,00 KRW im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat GS im vergangenen Geschäftsjahr 25 184,13 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GS 25 297,47 Milliarden KRW umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8043,71 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 25 191,85 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at