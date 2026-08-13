GS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GS hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 11168,93 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GS 401,00 KRW je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7 413,10 Milliarden KRW im Vergleich zu 5 937,96 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at