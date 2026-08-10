GS Retail gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GS Retail stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 779,50 KRW. Im Vorjahresviertel hatte GS Retail 182,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 3 175,14 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2 980,56 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at