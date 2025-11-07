GS Retail hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GS Retail hat am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1130,46 KRW. Im Vorjahresviertel hatte GS Retail -727,470 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent auf 3 205,40 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3 054,71 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1130,74 KRW sowie einem Umsatz von 3 164,02 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at