GS Retail präsentierte Quartalsergebnisse

GS Retail hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1099,21 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GS Retail -308,000 KRW je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat GS Retail mit einem Umsatz von insgesamt 3 025,97 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 934,03 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 3,13 Prozent gesteigert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 71,45 KRW ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 3 022,59 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 294,45 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte GS Retail ein EPS von 25,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat GS Retail im vergangenen Geschäftsjahr 11 957,42 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GS Retail 11 626,92 Milliarden KRW umsetzen können.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1636,65 KRW gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 11 964,82 Milliarden KRW, befunden.

Redaktion finanzen.at