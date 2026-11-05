GS Retail stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GS Retail hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 602,24 KRW gegenüber 1131,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3 205,42 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3 314,25 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at