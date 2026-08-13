GS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

GS veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 11168,93 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 414,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7 413,10 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GS einen Umsatz von 5 937,96 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at