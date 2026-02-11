GS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GS gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4810,43 KRW, nach 137,00 KRW im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6 487,34 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GS einen Umsatz von 6 407,36 Milliarden KRW eingefahren.

GS hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 10687,42 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 5988,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat GS im vergangenen Geschäftsjahr 25 184,13 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GS 25 297,47 Milliarden KRW umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8043,71 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 25 191,85 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at