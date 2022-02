GS Sweden AB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

GS Sweden AB hat am 01.02.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,100 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal -0,035 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 81,1 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,2 Millionen SEK in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,500 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GS Sweden AB ein EPS von -0,852 SEK in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,66 Prozent auf 213,61 Millionen SEK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 194,79 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,451 SEK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 222,28 Millionen SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at