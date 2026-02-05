GS Yuasa hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GS Yuasa äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 115,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 89,58 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,91 Prozent auf 160,83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte GS Yuasa 162,31 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at