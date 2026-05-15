|
15.05.2026 06:31:29
GS Yuasa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
GS Yuasa hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 197,30 JPY, nach 119,86 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 176,01 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 153,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 417,33 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 303,25 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 609,00 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 580,34 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.