GS Yuasa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GS Yuasa hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 197,30 JPY, nach 119,86 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 176,01 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 153,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 417,33 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 303,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 609,00 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 580,34 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at