GS Yuasa veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

GS Yuasa hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 75,34 JPY, nach 65,11 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 141,73 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at