GS Yuasa veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

GS Yuasa äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

GS Yuasa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 65,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 39,22 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat GS Yuasa im vergangenen Quartal 158,49 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GS Yuasa 140,27 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at