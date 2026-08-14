GSB Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GSB Finance hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

GSB Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 194,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,1 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at