GSB Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GSB Finance veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,51 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GSB Finance ein EPS von -0,180 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GSB Finance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,0 Millionen INR im Vergleich zu 2,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,510 INR. Im Vorjahr waren 1,19 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,32 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13,21 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at