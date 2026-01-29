|
GSB Finance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
GSB Finance hat am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 INR je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 26,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,2 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,1 Millionen INR.
