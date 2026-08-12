GSI Creos: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GSI Creos hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 76,54 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 71,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat GSI Creos 39,60 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at