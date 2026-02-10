GSI Creos hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GSI Creos stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 59,02 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 43,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 46,29 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 16,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at