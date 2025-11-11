|
11.11.2025 06:31:28
GSI Creos: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
GSI Creos hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 38,28 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GSI Creos noch ein Gewinn pro Aktie von 48,00 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 46,62 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,12 Milliarden JPY umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
