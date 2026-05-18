GSI Creos: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GSI Creos hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 38,45 JPY. Im letzten Jahr hatte GSI Creos einen Gewinn von 47,79 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 57,97 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,24 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 207,24 JPY gegenüber 192,20 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 165,54 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 188,68 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at